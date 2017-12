Valitsus eraldas ühinemistoetused

Valitsus otsustas eilsel istungil eraldada omavalitsustele haldusreformi seaduse alusel makstavad ühinemistoetused. Kokku makstakse 47 uuele omavalitsustele kolme aasta jooksul ligi 65 miljonit eurot ühinemistoetust.

“Toetust võib kasutada erinevateks ühinemistega seotud investeeringuteks ja kuludeks, sealhulgas koondamis­kuludeks,” selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. Lisaks saavad 14 omavalitsust, mille elanike arv ületas pärast ühinemist 11 000 elaniku piiri, täiendavalt 500 000 eurot preemiat.

Hiiu vald ja Käina vald saavad selle aasta neljandas kvartalis 190 575 eurot, järgmise aasta esimeses pooles tehtav väljamakse on 381 150 eurot ja 2019. aasta esimeses kvartalis maksab riik veel 190 575 eurot. Kogu ühinemistoetuse summa on 762 300 eurot.

Hiiumaa valla rahandusvaldkonna juhataja Inge Elissaar ütles, et omavalitsused esitasid rahandusministeeriumile ka ühinemistoetuste kasutamise kava. “Sel aastal kasutame enamiku ühinemisega seotud kulude katmiseks, järgmisel aastal algavad investeeringu, mis on kokku lepitud Hiiu valla ja Käina valla ühinemislepingus,” selgitas Elisssaar.

Valitsuse ühendatud omavalitsustele, milleks Hiiumaal olid Käina ja Emmaste, ühinemistoetust ei anta. Neile hüvitatakse taotluse alusel ühendamisega seotud otsesed kulud.

Kõigi nelja valla vabatahtlikul ühinemisel oleks 2019. aastal makstud 500 000 eurot täiendavat toetust. Kuna Hiiumaal kaks valda sundliideti, jääb see preemia saamata.

Autor: Harda Roosna

Sildid: haldusreformi, ühinemistoetused