Vald soovib saada lepingupartneriks

Hiiumaa vallavolikogu saatis novembris riigikogule, riigikogu majanduskomisjonile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile avalduse, milles soovitakse, et parvlaeva- ja lennu­liikluse lepingud muutuksid kolme­poolseks. Lisaks riigi esindajale ja vedajale oleks volikogu ettepaneku kohaselt lepingupartneriks ka omavalitsus.

Volikogu ettepanekut toetas ka Hiiumaa ette­võtjate liit (HEL). “Ühendused nii õhu-, mere- kui virtuaalset teed pidi ning nende kindlus, kvaliteet ja maksumus on kõige olulisemad lülid saareliste ettevõtete tegutsemiseks ning konkurentsis püsimiseks,” seisab ettevõtjate toetusavalduses, mis koos volikogu avaldusega saadeti samadele aadressidele.

Liit juhtis tähelepanu, et kui maa­valitsused riigi­reformi tulemusel järgmisel aastal tegevuse lõpetavad, tekkib olukord, kus saare­elanikel ja ettevõtjatel puudub esindaja, kel oleks legitiimsus sõiduplaanide ja teenusemahtude koos­kõlastamiseks või muul moel kaasarääkimiseks.

31. oktoobri Hiiu Leht kirjutas, et sama mure, et laevafirma, maanteeamet ja ministeerium võivad hakata nii laeva- kui lennuühendusi puudutavaid otsuseid tegema n-ö üle hiidlaste pea, võeti jutuks ka oktoobris Hiiumaal käinud pea­minister Jüri Ratasega.

Toona pakkus maasekretär maavanema ülesannetes Piret Sedrik, et kui maanteeamet saab ministeeriumi lepingupartneriks nii parvlaeva- kui lennuühenduse puhul, oleks hädavajalik lisada lepingusse Hiiumaa vallaga kooskõlastamise nõue.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et tollest vestlusest idee alguse saigi, kuid vallavolikogu soov on kraad kangem – saada üheks lepingupartneriks kolmest.

Seda soovi toetab ka Hiiumaa ettevõtjate liit.

