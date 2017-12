Vald kutsub ilutulestikke toetama

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ja Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik kutsuvad toetama aastavahetuse ilutulestikku.

“Ettevõtjate ja omavalitsuse koostöös uue aasta saabumise tähistamiseks korraldatav ilutulestik on Kärdlas aastaid olnud kauniks traditsiooniks, mida soovime jätkata ja kutsuda ellu ka teistes kogukonnakeskustes: Emmastes, Kõrgessaares, Käinas ja Suuremõisas, et anda sellega EV100 sünnipäevaaastale väärikas avapauk,” seisab saare ettevõtjatele saadetud kirjas.

Põhjenduseks tuuakse, et ühises Hiiumaa vallas soovitakse hoida piirkondade traditsioone ja piirkondades, kus traditsioonid on katkenud, neid taas ellu kutsuda.

Vald pöördus ettevõtjate poole ettepanekuga toetada aastavahetuse ilutulestiku korraldamist toetaja enda poolt valitud Hiiumaa paigas: Emmastes, Kõrgessaares, Käinas, Kärdlas või Suuremõisas.

Annetajale sobivas suuruses toetussummat ooda­takse 15. detsembriks Hiiu valla arveldusarvele EE632200001120048941 selgitusega “(asula nimi) ilutulestik”. Juhul, kui keegi soovib toetada mitut ilutulestikku, tuleks selgitusse vastavalt ka kirjutada.

Tulemust ehk ilutulestikke näeb lõppeva aasta viimastel minutitel Emmastes, Kõrgessaares, Käinas, Kärdlas ja Suuremõisas. Eesmärgiks on koos kogukonnaga vääriliselt tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aasta saabumist.

Sildid: aastavahetuse, ilutulestik, toetama