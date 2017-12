Uus juhatuse liige selgumata

Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles eelmisel nädalal Hiiu Lehele, et arenduskeskuse uus juhatuse liige pole veel selgunud. Pihlaku sõnul käivad vestlused kandidaatidega ja otsus üritatakse langetada võimalikult ruttu. Tema sõnul on olnud keeruline leida nõukogu liikmetele sobivaid aegu vestlusteks kandidaatidega, kuna aasta lõpp on väga kiire.

20. novembril lõppenud SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme ametikohale laekus kümne kandidaadi sooviavaldus.

Autor: Kärolyn Kongi Hiiumaa valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles eelmisel nädalal Hiiu Lehele, et arenduskeskuse uus juhatuse liige pole veel selgunud. Pihlaku sõnul käivad vestlused kandidaatidega ja otsus üritatakse langetada võimalikult ruttu. Tema sõnul on olnud keeruline leida nõukogu liikmetele sobivaid aegu vestlusteks kandidaatidega, kuna aasta lõpp on väga kiire.

20. novembril lõppenud SA Hiiumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme ametikohale laekus kümne kandidaadi sooviavaldus.

Sildid: arenduskeskus, juhatuse liige