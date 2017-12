Üürike rõõm?

Hiidlased said sel aastal rõõmustada uute parvlaevade üle, mis mugavad, mahukad ja kiiremad. Täituvus kolmandiku võõra suurem kui eelmisel vedajal. Nuriseda ei saanud ka sõiduplaani üle. Kui juhtuski, et mõnele suuremale Hiiumaa sündmusele või saarelt mandrile sõita soovijaid rohkem, kui reisile mahtus, polnud mõnetunnine järjekorras ootamine suur probleem.

8. jaanuarist on aga TS Laevad maanteeameti lahkel loal ja hiidlaste vastupunnimisest hoolimata vähendanud tööpäeviti reise viieni. See on viimaste aegade kõige väiksem talvine reiside arv. Ainult reedeti ja pühapäeviti saab üle mere sõita seitsmel korral.

Reiside arv on küll piisav, aga tihendatakse suvist ja hõrendatakse talvist sõiduplaani. Kas parvlaevavedu taandubki siis sellele, et vaid saare külalistel oleks mugav saarele tulla ja minna, pärismaalased aga vaadaku ise, kuidas talvel oma sõidud sõidetud saavad?

Hiiumaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Tanel Malk ütles, et nad on maanteeameti ja laevafirmaga vaielnud kuu aega, aga hiidlasi lihtsalt ei võetud kuulda. “Rõhuti sellele, et laevade mahutavus on suurem – ütlesin, et kui hästi liidaksite, võiks siis talviti jääda ainult kolm reisi, aga sain vastuseks, et mul on ainult emotsioonid, aga fakte mitte,” rääkis Malk.

Lisaks tõstetakse kolmeks kuuks paigast päevaste kiirliinibusside sõiduajad, mis kevadel tagasi tuuakse. Hiidlased pole rahul ka selle “solgutamisega”.

Ometi oli ametist lahkuva Kaido Padari viimane soovitus TS Laevad uuele juhile Jaak Kaabelile – kuulake, mida saareelanikud räägivad ja arvestage nende soovidega.

Kas tõesti hakkab juba tunda andma see, et meil ei ole maavalitsust ja sellepärast hiidlaste vajadustega ei arvestata?

Vana aasta lõppu ja arukamaid otsuseid uuel aastal soovides,

teie Hiiu Leht