Uuest aastast saab abielusid sõlmida vallas

Seoses maavalitsuste töö lõppemisega saavad maakonnakeskuste omavalitsused omale perekonnaseisuasutuste ülesanded. Nii sõlmitakse uuest aastast abielusid, registreeritakse sünde, surmasid ja abielulahutusi maakonnakeskuste omavalitsustes.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul puudutavad muudatused vaid maakonnakeskuseks olevaid kohalikke omavalitsusi, ülejäänud valdade ja linnade ülesanded jäävad samaks. “Maakonnakeskuste omavalitsuste jaoks on korraga tulnud palju muudatusi, sest uute ülesannete ülevõtmine langes kokku haldusreformiga. Samas on omavalitsused teinud suuri ettevalmistusi ja on valmis uuel aastal perekonnasündmusi registreerima,” ütles Pungas.

Ülevõetavate ülesannete hulka kuuluvad ka perekonna­sündmuse tõendi väljastamine, andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral, soo muutmise andmete registreerimine, hilisema isaduse omaksvõtu ja elukoha registreerimine.

Muudatused puudutavad ka nimevahetust. Kui praegu saab nime vahetada kõikides maavalitsustes ja Tallinna perekonnaseisuametis, siis alates uuest aastast saab seda teha neljas kohas: Tartu linnavalitsuses, Tallinna perekonnaseisuametis, Pärnu linnavalitsuses ja Jõhvi vallavalitsuses.

Autor: Hiiu Leht

