Ühe hiidlase missioonipreemia teisele

SIIM LÕVI/ERR

Tänavuse Aadu Luukase missiooni­preemia pälvis Vaino Väljas – otsekui ühe hiidlase hinnanguna teise hiidlase elutööle.Vaino Väljas ütles preemia vastuvõtmise järel, et on üllatunud, kuna lõpetas osavõtu poliitilisest elust juba 1992. aastal.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna SIIM LÕVI/ERR

Vaino Väljas ütles preemia vastuvõtmise järel, et on üllatunud, kuna lõpetas osavõtu poliitilisest elust juba 1992. aastal. Tänavuse Aadu Luukase missiooni­preemia pälvis Vaino Väljas – otsekui ühe hiidlase hinnanguna teise hiidlase elutööle.Vaino Väljas ütles preemia vastuvõtmise järel, et on üllatunud, kuna lõpetas osavõtu poliitilisest elust juba 1992. aastal.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Aadu Luukas, missioonipreemia, Vaino Väljas