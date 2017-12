Tõmba selga jõulukampsun!

Maakondlike arendus­keskuste võrgustik korraldab reedel heategevuslikku jõulukampsuni päeva, millega on oodatud liituma kõik inimesed ja organisatsioonid üle Eesti.

Uudse algatuse eest­vedajad soovivad tuua sombusesse talveaega rõõmsat tuju ja rohkem värve ning innustada inimesi tegema jõuluajal head.

Võrgustik kutsub sel aastal toetama MTÜd Naerata Ometi, mis abistab puudust kannatavaid peresid ning erivajadusega lapsi ja noori üle Eesti.

Selleks kutsutakse kõiki ettevõtteid ja organisatsioone, töö- ja klassikaaslasi, pere- ja sõpruskondi selga tõmbama jõulu­kampsunid, postitama lõbusaid ühispilte kampaania Facebooki lehele ja üheskoos abivajajaid toetama.

Kampaaniaga on juba liitunud sajad inimesed ja ideega on kaasa tulnud ka Tallinna Linnateatri näitleja Mart Toome. “Heategevus on minu jaoks väga tähtis, sest sa ei tea kunagi, millal sul endal võib abi tarvis minna. Seepärast kutsun üles kõiki inimesi kandma 15. detsembril jõulu­kampsunit ja toetama abivajajaid,” ütles näitleja.

