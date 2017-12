Spordiaasta tähed 2017: Mis sa arvad, kes viib tiitlid koju?

Spordiaasta tähtede rahvahääletus on avatud olnud ligi kuu aega ning võistlusringis on kokku sattunud peaaegu iga spordiala esindajad. Vibuspordist ja vigursuusatamisest taekwondo ja maadluseni, tennisest ja jalgpallist tõstmise ja autorallini. Selle, kes tiitlid koju viivad, saab teada järgmisel nädalal, kui 27. detsembril toimub Nordea Kontserdimajas toimub uhke „Spordiaasta tähed 2017“ gala.

Arvestada tuleb tiheda konkurentsiga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ütles novembrikuus ERRile, et konkurents aasta sportlase tiitlitele kujuneb tihedaks. “Meie sportlased on rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt tänavu võitnud 156 medalit 32 erinevalt spordialalt. See on kinnitus Eesti spordi laiapõhjalisusest ja konkurentsivõimest maailmas. Iga medalivõidu taga on sportlase, tema treeneri ja tugimeeskonna pikk ja pühendunud töö. Meil on põhjust olla tänulikud ja tunda uhkust, et Eesti on rahvusvahelistel spordiareenidel väärikalt esindatud.”

Kuigi iga nimekirja jõudnud sportlane võib enda üle uhke olla, siis tiitli viib koju vaid üks. Ja muidugi on sportlasi, kellele ennustatakse võitu rohkem, kui teistele. Muidugi säilib põnevus viimase hetkeni, aga Betsafe’i spordiennustus lehel saab päris hea ülevaate sellest, kellel tundub hetkel rohkem võidulootusi olevat, kuigi päris üksikuna ei ole keegi eest ära läinud. Ja Eesti Olümpiakomitee lehelt saab teada ka selle, mille eest keegi on hääletusele jõudnud.

Võimsad tagasitulekud ja suurepärased debüüdid

Parima naissportlase tiitli esinelikus on vehkleja Julia Beljajeva, kes tõusis maailma reitingus 1. positsioonile ja jõudis erinevate võistluste esikolmikutesse nii individuaalselt kui ka meeskondlikult; noor vigursuusataja Kelly Sildaru, kes saavutas häid kohti võistlustel üle maailma ja krooniti ka juunioride maailmameistriks ning tennisistid Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit. Kanepi naasis 2017. aastal tippsporti ja tegi seda võimsalt: veerandfinaali jõudmisega Grand Slam turniiril US Open ning paigutudes aasta lõpus WTA reitingutabelis 100. kohale. Kontaveidi aasta tipphetkeks oli kindlasti tema esimene WTA turniirivõit ja fakt, et ta on maailma 27. Naistennisist.

Parima meesportlase tiitli osas on sama palju rebimist. Maailmameistrivõistluste sarja kokkuvõttes 3. koha saavutanud Ott Tänak valiti juba fännide poolt WRC sarja aasta piloodiks ja krooniti M-Spordi meeskonna liikmena maailmameistriks, rääkimata siis MK etappide kõrgetest kohtadest. Kümnevõistleja Janek Õiglane saavutas parima eestlasena kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kümnevõistluses 4. koha ning kuulus ka Eesti mitmevõistluse võistkonna koosseisu. Eesti jalgpalli koondise kapten Ragnar Klavan aitas Inglismaa kõrgliiga klubil FC Liverpooli Premier League’s 4. kohale jõuda ning esimese eestlasena pääses platsile ka UEFA Meistrite Liigas. Poolas klubivõrkpalli mängiv Robert Täht ei ole aga kodumaad ära unustanud ja aitas koondisel Maailmaliiga III grupi finaalturniiril esikoha võita.

Keegi ei saa üksinda – võistkonnamäng ja treeneritöö

Parima võistkonna tiitli saab endale tõenäoliselt kas maailmameistriks tulnud epeenaiskond; läbi hooaja suurepärast sõitu näidanud rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja; maailmameistrivõistlustelt pronksmedaliga naasnud paarisaeruline neljapaat või siis Maailmaliigas III tugevusgrupi finaalturniiril esikoha võitnud võrkpalli meeskond.

Ja muidugi ei toimu midagi ilma tugeva treenerita. Aasta treeneri osas tundub peamine rebimine toimuvat nelja mehe vahel: epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma, võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretum, sõudekoondise peatreener Matti Killing ning Kelly Sildaru treener Tõnis Sildaru.

Ilmselgelt on põnevust küllaga. Kes tahab ka sõna sekka öelda, siis on veel tänase päeva lõpuni aega, et enda lemmiku eest hääletada. Ja seejärel pole teha muud, kui pöidlad pihku suruda ning oodata.

