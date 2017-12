Side puudub?

Esmaspäevane pauk jättis sideta suure hulga Telia kliente.

Eriti halb oli see, et helistada ei saanud. Hea, et ühtki õnnetust ei juhtunud ja kiirabil või päästjatel sinnakanti asja polnud.

Tõsi küll, on olemas võimalus eemaldada telefonist kaart, siis otsib telefon ühenduse mõne teise teenusepakkuja mastiga ning kõned numbril 112 saab ikka tehtud. Iseasi, kui paljudel see võimalus ärevas olukorras meelde tuleb.

Teed ja kaablid kulgevad tihti kõrvu, ilmselt seetõttu, et teemaale on kaablit lihtsam vedada, kuna ei pea iga maaomanikuga paigaldust kooskõlastama. Paraku tähendab see, et kaevamis­töid tehes tuleb olla väga ettevaatlik. Küsida luba nagu kord ja kohus ning võimalusel kutsuda abiks keegi, kes kohalikke asju teab. Ikka üheksa korda mõõta, et mitte näppu lõigata.

Täpselt sama soovitaks volinikele, kes maakondliku arenduskeskuse tuleviku üle otsustavad. Kui uuest sihtasutusest ei oleks saanud Tuuru õigusjärglast, võinuks juhtuda, et ei jätku ka leping EASiga.

Hämmastavalt lühike on praegu Hiiumaa vallavolikogus istuvate endiste omavalitsusjuhtide mälu. Nagu puuduks side eelmise ja praeguse tooli vahel.

Mitu omavalitsusjuhti on isegi Tuuru nõukogus istunud ja seega olnud Tuuru juhile otseseks tööülesannete andjaks. Seda imelikum on nüüd hõigata suurt arvelduskrediiti vaadates, et kes tegi? Ikka ise ka tegite, kulla omavalitsusjuhid, kes te koos maavalitsuse, ettevõtjate ja kolmanda sektori esindajaga Tuuru nõukogus asjade üle otsustasite.

Hiiu Leht ei usu, et ükski Tuuru juhatajatest ilma nõukogu volituseta arvelduskrediiti võtta sai.

Veel kummalisem, kui nõukogu liikmeks olnud omavalitsusjuhid ei tea, millega ligi 20 aastat tegutsenud Tuuru kõik need aastad tegelenud on. Kuidas see võimalik on?

Võtke siis Hiiu Lehe veeb lahti ja vaadake üle – nimekiri sai päris pikk. Hiiumaa majandus­ülevaatest ja arenguseminarist alustades, LEADER tegevusgrupi ja MTÜ Hiiukala asutamise, maakonnaportaali, turismi­infopunkti ja lastefestivalini välja ning Hiiumaa turismikataloogist Hiiumaa koguteoseni.

Kõikide nende heade ja harjunud asjade puhul oleme ehk unustanud, kes on olnud käivitaja ja tihti ka käigushoidja.

Hiiu leht loodab, et need, kes otsustamise juures, saavad Tuuru väärtusest aru õigel ajal, mitte siis, kui on liiga hilja.

8. detsember 2017