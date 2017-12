Sadama kohtu­istungid lükkusid

Eile ja täna pidanuks Pärnu maakohtu Kärdla kohtu­saalis jätkuma Kärdla sadama kriminaalasja arutelu. Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti teatas, et 18. ja 19. detsembrile planeeritud istungid lükkas kohus edasi kaitsja Peet Rajavere taotluse põhjal sadama seadusliku esindaja Sven Kriggulsoni töölähetuse tõttu. Samuti teatas süüdistatava Raigo Sahteli kaitsja Andres Simson oma kaitsealuse haigestumisest. Kohus alustab kohtuistungitega 20. detsembril kell 10 ja istungile on planeeritud prokuröri, kaitsjate ava­kõned ja prokuröri tõendite esitlemine.

Kohus on varasemalt eraldanud antud kriminaalasjast SA Kärdla Sadam juhtinud Hillar Kuke ja tema juhitud OÜ Navigare kriminaalasja. Need kriminaalasjad lahendati kokkuleppemenetluse korras ja otsus jõustus

29. septembril. Kohus mõistis Kukele liitkaristusena neljaaastase vangistuse neljaastase katseajaga. OÜ-le Navigare mõisteti liitkaristusena rahaline karistus 6000 eurot.

