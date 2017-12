Parvlaevade sõiduplaan pühadeaegu tihedam

Harda Roos

Nii jõulude kui ka aastavahetuse ajal jäävad n-ö punased puhad nädala algusesse ja muudavad nädalavahetuse pikemaks. Seetõttu on oodata Hiiumaale tavapärasest rohkem laevareisijaid.Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro ütles Hiiu Lehele eile, et otseselt lisareise pühade ajal planeeritud pole, kuid tihedam sõiduplaan on juba varasemalt oma­valitsusega kokku lepitud.Praegu on veebilehel praamid.ee üleval parvlaevade sõidu­plaan kuni 7. jaanuarini ja seal kajastub, et pühade eel on reedeti Rohuküla-Heltermaa liinil kaks lisareisi – kell 17.30 ja 20.30. 26. detsembril, mil suurem osa saarele pühi veetma tulnud inimesi lahkuda soovib, on sõiduplaanis tavapärasele lisaks Heltermaalt väljumised kell 11.30, 14.30 ja 17.30. Samal ajal toimuvad lisaväljumised ka 1. jaanuaril.