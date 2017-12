Päästeamet: Ilusat aastalõppu!

Käesolev aasta on kohe kohe läbi. 2017. aasta tõi ilmselt nii rõõmu kui ka kurbust. Rohkem kindlasti rõõmu ja seda joont me peame kõik hoidma. Inimese kalleim vara, mis talle antud on, on elu! Ja ka seda peame me hoidma, eelkõige just ise. Aasta lõppedes ning teise alates on ju kena võtta korraks aega maha ning vaadata tagasi oma õnnestumistele ja miks ka mitte ebaõnnestumistele ning siis pilk julgelt tulevikku suunata, mitte mõelda, et phuhhh, üle elasin!

Lepime kokku, et paari päeva pärast kättejõudev aastavahetus on meile kõigile ohutu ning rõõmu täis. Ärge rikkuge oma pidustusi ära toidukõrbemisega, tahmapõlengu või sootuks põlenguga, mis võtab teilt kodu. Suitsetajad, palun ärge suitsetage voodis, diivanil, tugitoolis. Filtreerige õhku välitingimustes, olge ka siis tähelepanelikud, kuhu oma suitsuotsa kustutate või viskate. Need on nii lihtsad põhitõed, mis aitavad meil elus püsida.

Ilutulestikega pidage samuti piiri. Suuremad kohalikud omavalitsused on panustanud taevasse lastavasse ilusse tuhandeid eurosid, minge ja nautige pigem seda, kui ise suuri kulutusi selleks teete. Selle raha eest, mis ilutulestiku ostmiseks kuluks, ostke parem koju suitsu- või vingugaasiandur, tulekustuti või tulekustutustekk. Tehke endale head! Ja kui siiski otsustate oma raha mõne üürikese hetkega siiski taevasse lasta, tehke seda turvaliselt, nii endale kui ka teistele. Juhised pürotehnika kasutamiseks on mõeldud just selleks, et keegi viga ei saaks. Õnn on see, et viimastel aastatel rakettidest süttinud põlengutes inimesed kannatada saanud ei ole. Loodame, et nii läheb ka selle aasta viimastel ja uue aasta esimestel tundidel.

Rõõmsat ja ohutut aastavahetust ning toredaid kohtumisi juba uuel aastal!

Teie Lääne päästekeskus