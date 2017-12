Paasoja koondise parim

Eesti korvpallikoondis alustas maailmameistri­võistluste valikturniiri kaotuse ja võiduga. Kodumängus Suur­britannia vastu oli koondise parim Martin Paasoja.Avakohtumises võõrsil Iis­raeli vastu olid eestlased hädas visketabavusega ja nii tuli tunnistada vastase 68:88 paremust.





Autor: Kaasautor www.basket.ee

Sildid: korvpall, Paasoja