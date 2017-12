Õlleviinast Hiiumaa viskini

OÜ Hiiumaa Pruuli­koda juhatuse liige Tarvi Pink ütles aastat kokku võttes, et kõik sujus enam-vähem plaanipäraselt ja plaane jagub ka uueks aastaks.Eelmisel aastal tööd alustanud Hiiumaa pruulikoja õlled on müüki pääsenud üsna mitmes suures kaubandusketis. “Kuna käsitööõllesid on palju, oli esiti raske selgeks teha, mille poolest meie erineme,” rääkis Tarvi Pink.





Autor: Jaanus Kõrv Jaanus Kõrv | Hiiu Leht

Sildid: Bierbrande, pruulikoda, Tarvi Pink