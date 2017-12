Meene ja uus kingitus valitud

Jõululaadal valis konkursižürii parimaks meeneks küpsise­taigna ja uueks kingituseks käpikkoti, välja selgitati ka rahva lemmik.Hiiumaa käsitöö- ja oma­toodangu jõululaada konkursil valiti ka seekord Hiiumaa parimat meenet ja uut kingitust. Kokku laekus konkursile 15 toodet. Nende seast tuli teha valik žüriil, mille koosseisus Kristjan Arunurm, Nele Eller, Ille Savioja, Margit Kääramees ja Õie Laksberg.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: jõululaat, käpikkott, kingitus, meene