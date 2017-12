Magnuse äri sulgeb raamatupoe

Päeva rosin

“Kui lähen loodusesse, siis vahetan musta preestrirüü rohelise šturma vastu. Selleks, et olla metsaga ühte värvi. Et mitte tekitada asjatuid hirme metsaelanikele. Aga selleks peaks olema metsa, millega loomuldasa sulanduda.

Minu soov Vabariigi Valitsusele nendeks jõuludeks, tulevaks ja tulevateks aastateks on, et Eesti metsa raiemaht ei oleks suurem kui 9 miljonit tihumeetrit aasta kohta. Et meil oleks, kus šturmadega istuda ning tasa vaadelda elurikkusest rõõmutsevaid kooslusi. Ühes sääl hingavate suhetega… Teate küll, valitsusnõunikud ministeeriumeist: mineraalid, taimed, seened, putukad, kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, pisi- ja suur­imetajad, inimene. Palun.”

Sakarias Jaan Leppik, FB 20. detsember 2017