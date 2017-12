Maakondliku talituse juht selgumas

Sel nädalal peaks lõppema konkursid maavalitsusi asendavate maakondlike talituste juhtide valimiseks. Kogu Eestis kandideeris talituste juhiks 187, Hiiumaal kaheksa kandidaati.

Maasekretär Piret Sedrik selgitas, et konkursikomisjon teeb oma valiku ning esitab selle ministrile kinnitamiseks. Eeldatavasti selguvad talituste juhid veel sel nädalal. Lisaks juhile asub talituses tööle veel kolm-neli inimest.

Riho Rahuoja ei soostunud vastama küsimusele, kas ta kandideerib talituse juhi kohale, Piret Sedrik seevastu ütles, et tema kandideerib.

Rahuoja kinnitas infot, et talle pakuti Hiiumaa valla Kõrges­saare osavallavanema kohta, kuid ta keeldus. “Põhjuseid on rohkem, aga üks põhjus on kindlasti see, et ma ei ole osavalla-usku,” ütles Rahuoja. “Ma ei oska südamega võtta ja teha sellist asja, millesse ma ei usu.”

Hiiumaa viimane maavanem ütles, et uusi töökohti on tal silmapiiril olnud, mõnele kohale on ta konkureerinud, mõnda on pakutud, aga veel mitte kindlat. Plaan edaspidiseks on tal siiski olemas ja juba jaanuaris on tulemas veel ühed tööläbirääkimised. “Arvan, et suure tõenäosusega on see koht, kuhu ma tööle lähen,” ütles Rahuoja.

Hiiu maavanem vabanes ametist lepingu lõppemisel 1. augustist ehk viis kuud enne maavalitsuste tegevuse lõpetamist.

Autor: Harda Roosna Sel nädalal peaks lõppema konkursid maavalitsusi asendavate maakondlike talituste juhtide valimiseks. Kogu Eestis kandideeris talituste juhiks 187, Hiiumaal kaheksa kandidaati.

Maasekretär Piret Sedrik selgitas, et konkursikomisjon teeb oma valiku ning esitab selle ministrile kinnitamiseks. Eeldatavasti selguvad talituste juhid veel sel nädalal. Lisaks juhile asub talituses tööle veel kolm-neli inimest.

Riho Rahuoja ei soostunud vastama küsimusele, kas ta kandideerib talituse juhi kohale, Piret Sedrik seevastu ütles, et tema kandideerib.

Rahuoja kinnitas infot, et talle pakuti Hiiumaa valla Kõrges­saare osavallavanema kohta, kuid ta keeldus. “Põhjuseid on rohkem, aga üks põhjus on kindlasti see, et ma ei ole osavalla-usku,” ütles Rahuoja. “Ma ei oska südamega võtta ja teha sellist asja, millesse ma ei usu.”

Hiiumaa viimane maavanem ütles, et uusi töökohti on tal silmapiiril olnud, mõnele kohale on ta konkureerinud, mõnda on pakutud, aga veel mitte kindlat. Plaan edaspidiseks on tal siiski olemas ja juba jaanuaris on tulemas veel ühed tööläbirääkimised. “Arvan, et suure tõenäosusega on see koht, kuhu ma tööle lähen,” ütles Rahuoja.

Hiiu maavanem vabanes ametist lepingu lõppemisel 1. augustist ehk viis kuud enne maavalitsuste tegevuse lõpetamist.

Sildid: alituste juht, kandideeris, maakondlike