Lions klubi kinkis Palade koolile jalgpalliputsad

Päeva rosin

Kas eesti keelega saab elus hakkama?

Eesti avalik ruum on kiiresti muutumas aina ingliskeelsemaks. Eriti torkab see silma linnapildis, äride, aga ka isikute nimedes, avaliku elu tegelaste keele­pruugis ja – mis eriti oluline – kooli­õpilaste sõnavaras.

Professor Rein Taagepera, kes elab poole aasta kaupa vaheldumisi eestikeelses ja ingliskeelses keeleruumis, on juhtinud tähelepanu tõsiasjale, et enamik eestlasi ei märkagi, mis nende emakeelega toimub.

Ka iirlased ei pööranud omal ajal piisavat tähelepanu inglise keele pealetungile. Kui nad sellest ükskord aru said, oli lootusetult hilja. Praegu räägib Iirimaal nende põlist emakeelt ainult üks inimene sajast.

Kindral Johan Laidoneri selts