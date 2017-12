Lahket jõuluootust

Tänavu otsustas Hiiumaa vald tuua ühe suure kuuse asemel palju väiksemaid ja keskväljaku jõulukaunistust muuta.

Kui uudis Hiiu Lehe vahendusel sotsiaalmeediasse jõudis, läks lahti selline kiun, et aina imesta. Keegi polnud veel lahendust näinudki, kui kukuti kritiseerima ja “traditsioonilist” kuuske taga nutma.

Kuuse tuppa ja linna keskväljakule toomise komme on tõesti vana tava, aga kusagil pole kirjas, kui suur see kuusk peab olema ja kui palju neid peab olema. Kes tahab, toob kuuse asemel tuppa hoopis oksad või näiteks nulu.

Ja kas tõesti tuleb igal aastal kulutada suur hulk maksumaksja raha selleks, et kusagilt suur kuusk maha võtta, kohale transportida, siis jälle maha võtta ja pakkude kujul kuhugi kütteks viia?

Vahel võib ju ka teisiti ja ikka on hästi ja huvitav, nagu võib tõdeda Rakvere linna näitel. Muide, tänavu tuleb Rakveresse kaks kuuske: üks tavapärane, pikk, roheline ja okkaline, ja teine linna kunstniku Teet Suure looming. Jääme huviga seda lahendust ootama.

Ka tänavune Kärdla keskväljaku jõuluala lahendus on täitsa tore – saab pilti teha ja soove postitada. Ilusamaks veel muutub see kindlasti siis, kui tuled sisse lülitada.

Ja ei jää ka suur kuusk olemata – Recado Meedia lubas oma maja ees sirguvale kuusele jõulutuled külge panna. Sama võiks teha ka kauplus Reko nende maja ees kasvava kuusega ja igaüks, kel uhke kuusk õues.

Mida vähem vingumist ja mida rohkem jõulu­valgust ning lahket meelt, seda helgem saab olema jõuluootuse aeg.

1. detsember 2017