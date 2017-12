Kümne kuu tulumaksulaekumise kasv suurim Pühalepas

Eesti keskmine tulumaksu laekumise kasv kümne kuuga oli 7,8 protsenti. Hiiumaal on tulumaksu võrreldes eelmise aastaga kümne kuuga kõige enam laekunud endises Pühalepa vallas. Pühalepas on kasv koguni 8,7 protsenti võrreldes 2016. aastaga. Ehk 973 000 eurot, kui aasta eest oli see 895 000 eurot. Hiiu vallas on kasv 5,4 protsenti ehk kümne kuuga laekus 2 miljonit 955 000 eurot, kui 2016. aastal 2 miljonit 805 000 eurot. Käina vallas on tulumaksu laekumise kasv 1,5 protsenti. Oktoobri lõpuks oli kogunenud 1 miljon 291 000 eurot võrreldes aasta eest laekunud 1 miljoni

272 000 euroga. Emmaste vallas kümne kuuga tulumaksu laekumine peaaegu kasvanud polegi. Sel aastal on kogutud 827 000 eurot, 2016. aastal laekus 825 000 eurot. Selgituseks, et aasta lõpuni toimubki arvestus endiste valdade piirides.

Samas oktoobris kasvas tulumaksu laekumine kõigis Hiiumaa piirkondades. Enim Pühalepa vallas, kus kasv oli koguni 16,6 protsenti. Tõenäoliselt on see seotud vallavalitsuse liikmetele ja volikogu juhtidele makstud preemiatega. Käinas kasvas tulumaksulaekumine oktoobris 2016. aasta oktoobriga võrreldes 9 protsenti, Hiiu vallas 6,2 ja Emmastes 4,7 protsenti. Eesti keskmine kasv oktoobris oli 11 protsenti.

Hergo Tasuja

Sildid: tulumaks