Kõpus sõitis auto teelt välja

Esmaspäeva, 18. detsembri hommikul sõitis Kõpus ohutuks ehitatud Annomäe ristmikul teelt välja Leedu numbri­märkidega sõiduauto KIA. PPA pressiesindaja Andra Jundas vastas Hiiu Lehe järelpärimisele, et häirekeskus sai teate, et Puski-Kõpu-Ristna maantee 6. kilomeetril on auto kraavis, teisipäeva hommikul veidi enne kella kaheksat. PPA teatel inimesed liiklusõnnetuses viga ei saanud. Pealtnägijad rääkisid, et auto sai kannatada nii tõsiselt, et tuli ära viia treileril. Jundas ütles, et õnnetus juhtus sellepärast, et teelõigul oli must jää, millega juht kiirusevalikul ei arvestanud. “Selle konkreetse õnnetuse põhjuseks ei saa pidada tee ümberehitust, sest võõral ei ole varasema ristmikuga võrdlust, kuid tõsi on see, et kohalikul võib võtta tee ümberehitusega harjumine aega,” lisas Kärdla politseijaoskonna juhtivuurija Kaili Kiik.

