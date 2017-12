Kõpu kalmistu heakord jätab soovida

Eelmisest aastast haldab ja korrastab Kõpu luteri kalmistut ehk nn alumist surnu­aeda kogudus ise, kuid omaste meelest jätab kalmistu heakord soovida.Kõpu kalmistul on küllalt palju maaga tasa vajunud kalmusid ja suur maa-ala, kuhu pole kedagi maetud. Nii vahelduvadki hoolikalt korrastatud hauaplatsid kalmudega, kust rohi niitmata ja lehtedest puhtaksriisutud kalmud paksult vahtralehtedega kaetud aladega.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: heakord, kalmistu, kõpu surnuaed