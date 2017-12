Kodusaare kampaaniakulud kattis suures osas Leigri

Kohaliku omavalitsuse valimiskampaania kuluaruannetest selgub, et valimisliit Kodusaar kulutas kampaaniaks 4836 eurot. Kodusaar sai Hiiumaa vallavolikogus seitse kohta. Ühe volikogu koha hinnaks kujunes seega 691 eurot.

Summa saadi kokku seitsme annetusega. Suurema osa kampaaniakuludest maksis üks valimisliidu liige. Pühalepa valla Palade ja Suuremõisa põhikooli direktor Antti Leigri tegi neli annetust kogusummas 3177 eurot. Suurem annetus, 1012 eurot tuli ka Alar Suurvälilt, ülejäänud kaks annetust olid väiksemad.

Valimisliit Ühine Hiiumaa kulutas valimiskampaaniaks 5910 eurot ja sai volikogus kuus kohta. Ühe volikogu koha hinnaks kujunes 985 eurot.

Annetuse tegijaid oli 27, annetusi 34, tavapärased summad ulatusid 50 kuni 350 euroni. Suurima summa, 1200 eurot annetas Mainori kõrgkooli õppejõud Toomas Saal.

Erakondade valimiskampaania kulude suurus sel moel võrreldav pole, kuna valimiskampaania läbiviimise ajaline periood ja kampaaniakulude olemus on määratlemata. Seetõttu erinevad kampaania perioodid kordades, erinevad on erakonniti ka käsitlused sellest, mida lugeda kampaaniakuludeks.

Alates 1. jaanuarist 2014 kajastavad erakonnad valimiskampaania aruannetes vaid erakonna nimekirjas kandideerinud ja ise kulutusi teinud isikute kulud ja kulude tasumise allikad, erakonna kulud kajastatakse vaid kvartali tulude, laekumiste ja kulude aruannetes.

Valimisliidud ja üksikkandidaadid kajastavad oma valimis­kampaania aruannetes nii kampaaniaga seotud kulud kui ka kulude tasumiseks kasutatud rahalised vahendid.

Autor: Harda Roosna

