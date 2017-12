Kärdla lasteaiamaja sai 276 000eurose toetuse

Ammugi suurema remondi järele hüüdnud Kalda tänava lasteaiamaja Kärdlas saab suure rahasüsti hoone energiatõhususe parandamiseks.Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas 12. detsembril lasteaedade rekonstrueerimise toetused. Hiiu valla lasteaiale eraldati üle 276 000 euro maja energiatõhususe parandamiseks.





Autor: Kärolyn Kongi Kärolyn Kongi | Hiiu Leht

Sildid: fassaad, lasteaed, rahasüst, remont