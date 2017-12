ILSi puudumine ei soosi reisijate arvu kasvu

erakogu

Novembrikuus jäi Transaviabaltikal ilmastiku tõttu Tallinn-Kärdla-Tallinn suunal teenindamata kuus lendu. Põhjuseks, et Kärdla lennuväljal puudub täppismaandumise seade ILS, mis lubaks maanduda ka madala pilvitusega. Ärajäänud lendude tõttu saavutati lendude täitumuseks Kärdla suunal 577 reisijaga vaid 33 protsenti.“Novembri heitlikud ilmastikuolud olid meile Kärdla suunal lendude teostamiseks parajaks väljakutseks,” tõdeb lennuettevõtte esindaja Rene Must. “Iga ärajäänud lend paneb põntsu reisijate usaldusele ja kui on näha, et ilm ei soosi graafikujärgset väljumist või lendamist üldse, siis reisija otsustab aeganõudvama, kuid kindlama transpordivahendi kasuks,” nentis Must. “Kahjuks üks selline kehv kogemus ei soosi ka lendamise juurde tagasi tulema.”Tallinn-Kuressaare-Tallinn lendude teenindamine see­vastu toimus tavapäraselt heas rütmis. Ilmastikuolude tõttu ära jäänud lende sellel suunal ei olnud, kuna Kuressaare lennuväljal on ILS olemas. Talvekuudel on Kuressaare liinil lendajate arv püsinud stabiilselt 1300–1350 vahel.Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on Kuressaare liinil reisijate arv kasvanud ligi 200 reisija võrra.Rene Musta sõnul on ka populaarsed lennupäevad talvel samad, mis suvel ehk siis reeded ja pühapäevad. Must lisas, et nendeks päevadeks võiks planeerida Tallinn-Kuressaare-Tallinn graafikusse ka keskpäevase lisalennu.Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal teenindati novembris 52 lendu, lendude täituvus oli 1314 reisijaga 66 protsenti. Tallinn-Kärdla-Tallinn liinil teenindati 46 lendu, ilmastiku tõttu jäi teostamata 6 lendu.