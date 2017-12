Ilmus esimene vallaleht

repro

Eile ilmus esimene Hiiumaa valla leht nimega Hiiumaa Teataja. Tegu on valla­valitsuse väljaandega, mis hakkab ilmuma kord kuus kaheksa­leheküljelisena.Leht jõuab tasuta kõikidesse postkastidesse üle Hiiumaa. Lisaks saab lehte tulevast nädalast kõigist vallamajadest. Tallinna hiidlased ja Hiiumaa sõbrad saavad vallalehe tasuta võtta Nõmme turult või Balti jaama turult Toiduhaldjate juurest.





Autor: Harda Roosna repro

