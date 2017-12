Hoidu libajuristist, kasuta tasuta õigusabi

ETV saade “Pealtnägija” avaldas hiljuti loo libajuristidest, kes omamata vastavat haridust, nõustavad kliente õigusküsimustes. Selle loo valguses tuletab justiitsministeerium inimestele meelde, et koostöös Eesti Õigusbürooga pakutakse sellest aastast Eestis elavatele inimestele tasuta või turutingimustest soodsamalt õigusabi ja -nõustamist. Eesti Õigusbüroo juristid nõustavad inimesi selle projekti raames ka Hiiumaal.

Selle aasta kevadest saavad tasuta ja turutingimustest soodsamalt õigusabi Eestis elavad inimesed, kelle brutosissetulek jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5kordse keskmise palga ehk alla 1801 euro.

Projekt on ellu kutsutud seetõttu, et Eestis on hulk inimesi, kes ootamatute õigusküsimuste ilmnemisel ei suuda õigusnõu teenuse eest tasuda või varasema kogemuse puudumise tõttu ei tea, kuhu pöörduda tuleks.

Võimalust on kasutanud juba üle 4800 inimese. Suur hulk Eesti Õigusbüroo poole pöördunud inimestest on oma probleemile lahenduse leidnud kiiresti, sageli vaid paari tunniga. Pikemate ja keerukamate probleemide korral tuleb kliendil küll teenuse eest tasuda, kuid seda palju soodsamalt, kui tavaturu tingimusel. Kuna probleemidel on kombeks ajaga kasvada, teeb nende eiramine lahenduse leidmise veelgi keerukamaks ja seetõttu on soovitav inimestel mure korral võimalikult kiiresti abi küsida ja Eesti Õigusbüroo poole pöörduda.

Inimeste pöördumised on senini olnud seotud peamiselt võla- ja perekonna õigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.

Kvaliteetset õigusabi annavad juristid väheste eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ja kõikides vormides, nii kohapealse konsultatsiooni kui ka interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses kui ka kohtus, samuti aitavad nad koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega. Käesoleva projekti raames ei esindata süüdistatavaid ega kahtlustatavaid.

Õigusnõu pakutakse 15 nõustamiskohas üle Eesti, samuti ka veebi- ja telefoni vahendusel nii eesti kui ka vene keeles. Teenuse tingimustega saab tutvuda ja nõustamisele registreeruda veebikeskkonnas Jurist Aitab, meili teel abi@juristaitab.ee ja telefonil 688 0400, kuhu saab helistada esmaspäevast reedeni kella 9–17ni.

Tasuta ja soodustingimustel õigusabi projekt kestab aastani 2020.

Leanyka Libeon

justiitsministeerium

Sildid: libajurist, õigusabi, Pealtnägija