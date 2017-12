Hiiumaal jäi hunt auto alla

Argo Nurs

Fotograaf Argo Nurs ütles, et on ammu tahtnud hunti lähedalt näha ja kolmapäeva õhtul see Emmaste kandi Valgu külas ka õnnestus.“Tulemus polnud paraku küll päris see, mida tahtsin,” kirjutas Nurs sotsiaalmeedias. “Nüüd auto kortsus ja susi kutu ning loomakasvatajad saavad pidutseda, kuna väljastatud küttimislubadele üks lisana maas.”





Autor: Harda Roosna Argo Nurs

