Hiidlased sarjas TV10 Olümpiastarti teised

Laupäeval avati Võru spordi­keskuses sarja TV10 Olümpiastarti 47. hooaeg. Koolide arvestuses on Käina ja Emmaste ühendvõistkond esimese etapi järel teisel kohal 4890 punktiga. Viimased kolm aastat väiksemate ehk kuni 250 õpilasega koolide arvestuses võitnud Parksepa võttis taas liidripositsiooni, kogudes 5204 punkti. Kolmas on Osula põhikool 4583 punktiga.

TV10 Olümpiastarti sari on taaskord tõusulainel, kui vaatame osalejate arvu. Sel aastal on end kirja pannud 28 suuremat ja 16 väiksemat kooli. Aasta eest oli osalejaid vastavalt 25 ja 12 ning 45. hooajal 24 ja 8.

Nii ongi mõne vanusegrupi ala stardis isegi üle 80 noore kergejõustiklase, kuna lisaks koolidele on üleriiklikul etapil osalemise õigus ka maakondliku etapi parimal individuaalvõistlejal.

Hiidlastest sai kõrgeima koha Sofia Saarnak vanemate tüdrukute kuuli­tõukes, kus tulemus 9,66 meetrit andis 11. koha. Berit Saar Rakvere gümnaasiumist oli 13,97ga parim. Siret Hiiemäe teenis 9,12 meetriga 35. koha.

Noorematest tüdrukutest jäi Margareeta Käär kõrgushüppes 1,21 meetriga 20. kohta jagama. Võidu võttis Merili Käsper Viljandi Jakobsoni koolist 1,43ga. Ann Getter Tammeveski ületas 1,16 ning oli 37.

Teise kümnesse jõudis ka Kermo Platov, kellele 60 meetri sprindi aeg 8,41 andis 20. koha. Dan Šemeljov Valga põhikoolist läbis distantsi 7,79ga. Kevin Põtter sai kirja aja 8,94 sekundit ja see tõi 46. koha.

Vanemad poisid võistlesid ka teivashüppes, kus Tobias Remmelg jäi 2,21 ületamisega jagama 21. kohta. Marten Roasto Viljandi kesklinna koolist ületas koguni 3,41 ehk edestas järgmisi 30 sentimeetriga. Eduard Transtok alistas samuti 2,21 ent suurem katsete arv tõi

26. koha jagamise.

Nooremate poiste kõrgus­hüppes kordasid Hiiumaa noormehed tüdrukute tulemusi. Ehk Karl Kustas Toimra ületas 1,21 ning sai 29. koha. Jonatan Saarnak alistas 1,16 ja see tõi 43. koha. Võitis Ralf Lepasson Tallinna 21. koolist 1,49ga.

Toimra oli 60 meetri jooksus 33. kohal ajaga 9,35 ning Saarnak sai kirja 61. koha andnud 9,92 sekundit. Andreas Kase Laupa põhikoolist läbis sprindiraja 8,45ga.

TV10 Olümpiastarti teine etapp toimub 21. jaanuaril Lasnamäe kergejõustikuhallis. Hiiumaa maakondlik võistlus 18. jaanuaril Emmastes.

Hergo Tasuja

Sildid: TV10 Olümpiastarti