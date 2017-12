Harukordne leid muuseumist – Tobiaste pere piparkoogiretsept

Hiiumaa muuseum toob käsitöö- ja omatoodangu laadale originiaalretsepti järgi valmistatud Tobiase pere piparkoogid.Kui muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo helilooja Rudolf Tobiase perest järele jäänud pabereid sorteeris, pudenes Rudolfi õdede kirjavahetuse hulgast välja üks veidi kortsunud vihikuleht saksakeelse tekstiga. Selle ülemises servas seisis: Familien Pfeffer­kuchen ehk Perekonna piparkoogid.





Autor: Harda Roosna Hiiumaa muuseum

