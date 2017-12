FC Kuressaare legend jääb jalgpalli juurde

FC Kuressaare ridades 303 liigamängu mänginud ja legendi staatusesse tõusnud hiidlane Martti Pukk ehk Puka, nagu sõbrad teda kutsuvad, jääb jalgpalliga seotuks ka pärast viimast mängu “Kures”.Jalgpalliliigades ligi pool tuhat mängu mänginud Martti Pukk (40) sai spordipisiku alla aastase põnnina oma sportliku ema kõrval ja pühendas jalgpallile 28 aastat elust.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: Jalgpall, Martti Pukk