Ettevõtja toetas lasteaia kõnnitee ehitust

Septembri lõpus valmisid ühe nädalavahetusega Hiiu valla lasteaia Kalda tänava maja jalgtee uue sillutisega lõigud, mida saavad nüüd kasutada 125 lasteaialast.Lasteaia juhataja Tiina Hinno sõnul oli jalgteede seisukord väga halb ja väiksemad lapsed komistasid alatihti turritavate kiviservade taha.Lasteaed tellis 40 ruutmeetrit sillutist OÜlt Solar Projekt, kuid ettevõte lisas lasteaiale üllatusena omalt poolt teist samapalju juurde ja paigaldas tänavakivi ligi 80 ruutmeetri ulatuses.“Meeldiv üllatus oli, et see oli ettevõtte juhi Kaspar Kibuspuu panus lasteaia hüvanguks,” ütles Hinno Hiiu valla sotsiaalmeedia lehel. “Terve nädalavahetuse toimetasid, et mitte segada lasteaia igapäevategevust. Hästi vastutulelikud, väga kiidan!”Hiiu Lehele ütles Hinno, et koostöö jätkub ja Solar Projekt teeb korda ka lasteaia sisehoovi kriitilisemad kohad, kus sadude ajal on pidevaks probleemiks seisev vesi.

