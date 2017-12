Esimese kunstivarguse kurb lõpp

22. detsembril alustati kriminaalmenetlust, kuna päev varem varastati Kärdla kultuurikeskuse näitusesaalist fotograaf Pääro Metsandi digigraafiline teos “Võrk Tuules”. Vargusega tekitati varalist kahju 500 eurot. Varastatud teose suurus oli 60 korda 80 sentimeetrit, see oli raamitud ja kaetud õhukese pleksiklaasiga. Kunstnik teatas sotsiaalmeedias, et töö on käsitsi signeeritud ainueksemplar ja trükifail ei ole kuskilt avalikkusele kättesaadav, seega kellegi kodu seinal seda tööd paberile trükituna olla ei tohiks.

Teadaolevalt on tegemist Hiiumaa esimese kunstivargusega otse näituselt. Juhtumi esialgne lahendus selgus eile, kui autor teatas, et pilt leiti tükkidena ja kasutamiskõlbmatuna.

“Pilt oli topitud väga avalikus kohas asuvasse prügikasti, pilt oli raamist välja võetud ja kortsutatud, klaas lõhutud,” rääkis Metsand Hiiu Lehele. Ta oletas, et kuna pilti hakati sotsiaalmeedias kohe otsima, ei juletud seda seinale panna ja pilti prügikasti toppides püüti varguse jälgi kustutada.

“Kurb, aga minu jaoks ei ole vargused Hiiumaal enam uudis ja ma lukustan oma autoust juba mitu aastat,” nentis Pääro Metsand ja ütles, et jääb ootama, mida politseil õnnestub juhtunu kohta välja selgitada.

