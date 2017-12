Andres Laanejõe loorberitele puhkama ei jää

Pühapäeval pälvis Hiiumaa mudeliklubi eestvedaja Andres Laanejõe aasta vaba­tahtliku aumärgi. Laanejõe lubas Hiiu Lehele, et toimetab edasi ja loorberitele puhkama ei jää.Andres Laanejõe on juba aastaid sütitanud noortes huvi tehnikahariduse vastu. Ta on Hiiumaa mudeliklubi hing ja tegeleb klubis kõigega, alustades toetuste ja vahendite leidmisest õpilaste juhendamiseni.





Arno Mikkor

