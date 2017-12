erakogu

Uuest aastast teevad pere­konnaseisutoiminguid Hiiumaa vallavalitsuse perekonna­seisuametnikud Riina Lilleõis ja Helika Villmäe. Mõlemad läbisid vastava koolituse ja sooritasid eksami.Vastuvõtuajad Hiiumaa vallavalitsuses aadressil Keskväljak 5a, Kärdlas on esmaspäeviti kella 10–12ni ja 14–16ni, teisi­päeviti kella 14–18ni, nelja­päeviti kella 10–12ni ja 14–16ni ning reedeti kella 10–13ni. Kokkuleppel ametnikuga saab toimingu teha ka väljas­pool vastuvõtuaega.Helika Villmäe selgitas, et tasuta on nn kabinetiabielude sõlmimine, kui ametnik peab tulema abielu mujale sõlmima, on teenus tasuline. Hinnakiri on veel väljatöötamisel ja kinnitamata.Varem tegeles abielude sõlmimisega Hiiu maavalitsus, mis 1. jaanuarist tegevuse lõpetab. Maavalitsuse hoones oli ka spetsiaalne saal abiellujate jaoks, mida Villmäe sõnul aga vähe kasutati.Sündide ja surmade regist­reerimine jätkub nagu varemgi Hiiumaa osa­valdades.