Aasta tegija: Inge Talts

Inge Talts on kirurgina Hiiumaa haiglas töötanud 1989. aastast. Viimastel aastatel on ta pildil olnud liiga suurte tuule­parkide vastase võitluse käilakujuna.Sel aastal on Taltsi juhitud MTÜ Hiiu Tuul korraldanud kaks meeleavaldust, meretuulepargi teemalise arutelu Roheliste rattaretke ajal, vedanud mitut pooleliolevat kohtu­protsessi, algatanud Vinkovi kaitseala loomise. Kõik see on hoidnud Hiiumaad, MTÜd Hiiu Tuul ja Inge Taltsi pildil ka vabariiklikus plaanis.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Jaanus Kõrv Harda Roosna | Hiiu Leht Harda Roosna | Hiiu Leht

Sel aastal on Taltsi juhitud MTÜ Hiiu Tuul korraldanud kaks meeleavaldust, meretuulepargi teemalise arutelu Roheliste rattaretke ajal, vedanud mitut pooleliolevat kohtu­protsessi, algatanud Vinkovi kaitseala loomise. Kõik see on hoidnud Hiiumaad, MTÜd Hiiu Tuul ja Inge Taltsi pildil ka vabariiklikus plaanis. Inge Talts on kirurgina Hiiumaa haiglas töötanud 1989. aastast. Viimastel aastatel on ta pildil olnud liiga suurte tuule­parkide vastase võitluse käilakujuna.Sel aastal on Taltsi juhitud MTÜ Hiiu Tuul korraldanud kaks meeleavaldust, meretuulepargi teemalise arutelu Roheliste rattaretke ajal, vedanud mitut pooleliolevat kohtu­protsessi, algatanud Vinkovi kaitseala loomise. Kõik see on hoidnud Hiiumaad, MTÜd Hiiu Tuul ja Inge Taltsi pildil ka vabariiklikus plaanis.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Hiiu Tuul, Inge Talts, Orienteerumine