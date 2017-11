Uute laevade tulek aasta turismiteo konkursil teine

Uute laevade tulek saarte liinidele pälvis Lääne-Eesti aasta turismiteo konkursil teise koha. TS Laevad esitasid tunnustamiseks Hiiumaa turismi­asjalised, ettevõtte esindaja ütles, et seda au tuleb neil jagada Eesti riigiga.Auhinna, Pubi Wabrik kinke­kaardi andis üle Hiiumaa turismikoordinaator Maria Ruubas. OÜ TS Laevad esindajana oli auhinda vastu võtmas laevandusvaldkonna juht Mart Loik.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: TS Laevad, turismitegu