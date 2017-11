TS Laevad üleveoteenuse arendamisest

Mida uut on TS Laevad viimasel ajal teinud üleveoteenuse arenda­miseks?

TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel: Nii hea kvaliteet, mil Hiiumaa parvlaevaliini on pidevalt teenindamas kaks uut ja suurt laeva, on esmakordne. Võime arutleda, kas mõnda asja võiks teha nii või teisiti, kuid meie hinnangul on üldjoontes teenuse kvaliteet ja üleveovõimekus väga head. Usume, et eelkõige nõustuvad sellega Hiiumaa turismi- ja transpordi­ettevõtjad. Samuti on tõsi ka see, et päevad pole vennad ja alati saab veel paremini.





Autor: Harda Roosna

