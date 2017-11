Treiel suursaarte tulevikust

Valmar Voolaid

Novembri alguses Hiiumaa arengu­seminaril Lääne-Eesti ettevõtluse arenguvõimalustest üle­vaate teinud konsultant Urmas Treiel rääkis Hiiu Lehele pikemalt sellest, millele võiks saare majandus­kavades keskenduda.“Hiiumaa ettevõtete kogueksport on soliidse mahuga. Suur on plastitööstuse klaster, mis annab kaks kolmandikku.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi Valmar Voolaid

“Hiiumaa ettevõtete kogueksport on soliidse mahuga. Suur on plastitööstuse klaster, mis annab kaks kolmandikku. Novembri alguses Hiiumaa arengu­seminaril Lääne-Eesti ettevõtluse arenguvõimalustest üle­vaate teinud konsultant Urmas Treiel rääkis Hiiu Lehele pikemalt sellest, millele võiks saare majandus­kavades keskenduda.“Hiiumaa ettevõtete kogueksport on soliidse mahuga. Suur on plastitööstuse klaster, mis annab kaks kolmandikku.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: arengu­seminar, Ettevõtlus, Urmas Treiel