Toss: Lubadega jupitamine on jama

Hiiumaa jahindusnõukogu taotles kuue hundi küttimisluba ja sai esialgu neli. Nõukogu liige Arvi Toss ütles, et kuut küttimisluba küsiti kogu hundijahihooaja peale. See, et esimeses osas kohe neli luba saadi, on üle ootuste hea tulemus.

“Tegelikult see jupitamine on jama,” ütles Toss. “Hundijaht on päris kulukas ja kui lund ei ole, siis ei jäävad viimases osas, paar nädalat enne hundi jahiaja lõppu need viimased load kasutamata,” selgitas ta. “Ja siis heidetakse jahimeestele ette, et lube küll küsite, aga lastud ei saa.”

Kuut küttimisluba küsis Hiiumaa jahindusnõukogu lähtudes sellest, et saarel on fikseeritud kahe hundipesakonna olemasolu.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles, et Laasi metsas on nähtud emahunti paari kutsikaga, teine pesakond oma Emmaste kandis. “See pesakond on inimestega nii harjunud, et neid nähakse väga palju,” lisas Sarapuu.

Saadud jahiload on kasutamiseks Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Laasi, Leluselja, Määvli, Pühalepa, Suuremõisa ja Tahkuna jahipiirkonnas.

Autor: Harda Roosna Hiiumaa jahindusnõukogu taotles kuue hundi küttimisluba ja sai esialgu neli. Nõukogu liige Arvi Toss ütles, et kuut küttimisluba küsiti kogu hundijahihooaja peale. See, et esimeses osas kohe neli luba saadi, on üle ootuste hea tulemus.

“Tegelikult see jupitamine on jama,” ütles Toss. “Hundijaht on päris kulukas ja kui lund ei ole, siis ei jäävad viimases osas, paar nädalat enne hundi jahiaja lõppu need viimased load kasutamata,” selgitas ta. “Ja siis heidetakse jahimeestele ette, et lube küll küsite, aga lastud ei saa.”

Kuut küttimisluba küsis Hiiumaa jahindusnõukogu lähtudes sellest, et saarel on fikseeritud kahe hundipesakonna olemasolu.

Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles, et Laasi metsas on nähtud emahunti paari kutsikaga, teine pesakond oma Emmaste kandis. “See pesakond on inimestega nii harjunud, et neid nähakse väga palju,” lisas Sarapuu.

Saadud jahiload on kasutamiseks Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Laasi, Leluselja, Määvli, Pühalepa, Suuremõisa ja Tahkuna jahipiirkonnas.

Sildid: hundijaht, jahindus, küttimisluba