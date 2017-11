Töövarjupäev viis nii advokaadibüroosse kui Vaiko Epliku juurde

erakogu

16. novembri töövarju­päev viis Hiiumaa noori nii kodu- kui naaber­saare asutustesse, samuti võtsid mitmed ette teekonna mandrile. Saadud kogemust oli valmis jagama üheksa õpilast.Helen Maiman Palade põhikoolist käis Vabaduse Ilu­salongis, kus vaatles nii juuksuri kui küünetehniku tööd.Grete Kivisaar Lauka põhi­koolist külastas plastiette­võtet M & P Nurst, kus varjutas kliendihaldur Liisa Aprit. “Töövarjupäev ületas mu ootuseid,” ütles Kivisaar. “Ma kujutasin kliendihalduri tööd ette hoopis millegi muuna ja palju raskemana, kuid selgus, et see töö köidab mind väga ja kindlasti ei hirmutanud see päev mind sellest ametist eemale.”Palade põhikooli õpilane Karl-Kristjan Kääramees koos klassivend Rait Tustitiga suundusid aga merele, kus varjutasid TS Laevad kaptenit Arvo Suurhansu.Ettevõte jagas sotsiaal­meedias poiste töövarjupäeva kogemust: “Selgitasime töövarjudele, kuidas toimub laeva juhtimine, millised on parvlaeval kehtivad ohutusnõuded ning milliseid ameteid laevameeskonnas vaja läheb.”Poiste klassiõde Maret Reismaa võttis suuna Kures­saare ametikooli, kus jälgis fotograafia ja filminduse õpetaja Lauri Saluveeri tööpäeva. “Sain ka ise kaasa lüüa, kui Lauril oli vaja teha loosi tutvustav video – aitasin selle jaoks valgust paika panna ja sättida,” muljetas Reismaa.Viis noort võtsid töövarjupäeval ette reisi mandrile. Anete Saarna Käina põhikoolist seadis oma sammud pealinna, ettevõttesse Stella Soomlais Design, kus jälgis, kuidas käsitöömeistrite käte läbi valmivad erinevad nahktooted.Tema klassivend Sven Aigar Tammeveski käis Eesti rahvusringhäälingus ja varjutas spordireporter Alvar Tiislerit. Tammeveski rääkis, miks tegi just sellise valiku: “Tahtsin kogeda uut ja põnevat ning midagi, mis on seotud spordiga ja võib mulle ka tulevikus huvi pakkuda.” Tammeveski ütles, et jäi väga rahule, sest päev oli palju põnevam ja toredam, kui ta oleks osanud oodata. Tema töövarjupäev algas kell 13.30 ja lõppes umbes kell 21.45. “Selle aja jooksul nägin, kuidas koostatakse spordi­saateid ja sain olla stuudios, kui need olid otse-eetris,” rääkis Sven Aigar.Kolm Hiiumaa gümnaasiumi õpilast käisid samuti mandril. Jaanika Alevi otsustas lähtuvalt isiklikust huvist õigusvaldkonna vastu varjutada advokaadibüroos Lex­tal vandeadvokaat Urmas Ustavit. Jaanika soovis näha, milline on advokaadi tööpäev. “Päev oli väga mitmekülgne: sain tutvuda büroo ja selle töötajatega, lugeda erinevaid menetlusdokumente ning näha kahte kohtuistungit,” kirjeldas ta. “Kokkuvõttes sain huvitava kogemuse ning kinnitust, et õigusvaldkond on minu jaoks ka edaspidi üks valikutest, millega oma tulevikku siduda.”Firmas Ernst & Young vandeaudiitorit ja vanem juhtiv­konsultanti varjutanud 11. klassi noor, kes soovis jääda anonüümseks, soovitas töövarjupäeval osalemist kõigile noortele. Tema sõnul on töövarjupäeva vaja selleks, et oleks lihtsam otsustada, kelleks tulevikus saada või millega tegeleda. Samuti suurepärane võimalus näha lähedalt mõnda valdkonda, mis pakub huvi, et jõuda selgusele, kas amet meeldib, või vastupidi, saab midagi enda jaoks välistada.Anne-Mai Valk kogus julguse kokku ja võttis ühendust muusik Vaiko Eplikuga. “Valisin varjutatavaks Vaiko, kuna tema muusika on mind alati liigutanud,” ütles Valk. Enda sõnul ootas ta töövarjupäevalt kooslaulmist, huumorit, head klappi, vestlemist erinevatel teemadel ja soovis Eplikuleoma loomingut esitada. Töövarjupäevalt naastes ütles ta, et kõik ootused said täidetud ja see oli tema üks kaunimaid päevi. “Soovin südamest tänada inimesi, kes on töövarjupäeva välja mõelnud ja innustan kõiki noori sellest julgelt osa võtma!” ütles Valk.Töövarjupäev on ellu kutsutud selleks, et noored saaksid veeta ühe päeva ette­võttes, kus tal on võimalik jälgida töötajat, kelle amet talle huvi pakub. Töövarjupäeval osalevad peamiselt põhikooli lõpuklassi noored ja gümnaasiumiõpilased.Liisa OtsakHiiumaa noorsootöö keskuse noorsootöö spetsialist