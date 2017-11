Töö noortega hoiab noorena

Kärolyn Kongi

Aasta noorsoo­töötajaks valitud Henri Reederi sõnul on noored väga hea sihtgrupp, kellega koos töötada – nad on energilised ja vahetud ning hoiavad ka teda ennast noorena.Kolmapäeval tunnustati Kõrges­saare vaba aja keskuses tegusaid noori, noorsootöötajaid ja valiti aasta noorsootöö sündmus.





Kärolyn Kongi

Sildid: Aasta noorsoo­töötaja