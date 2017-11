Tasuta bussiliikluse tulek ebaselge

Palun oota...

Uue aasta 1. juulist peaks käivituma tasuta bussisõit kõigil maakonnaliinidel. Kuidas see välja nägema hakkab, ei ole praegu veel päris selge. Kindel on, et tasuta sõidu õigus ei laiene kommerts­liinidele, samuti jäävad tasulisteks riigisisesed rongi-, praami- ja laevaühendused.

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Peep Lillemägi www.eu2017.ee/et/photo



Palun oota... Uue aasta 1. juulist peaks käivituma tasuta bussisõit kõigil maakonnaliinidel. Kuidas see välja nägema hakkab, ei ole praegu veel päris selge. Kindel on, et tasuta sõidu õigus ei laiene kommerts­liinidele, samuti jäävad tasulisteks riigisisesed rongi-, praami- ja laevaühendused. Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Bussiliiklus, tasuta, ühistransport