Tarbijakaitse­seadus kauba tagasiostmisest

Hiiu Lehe poole pöördus lugeja, kes ostis Rannarootsi keskuses rõivakauplusest kleidi, proovis seda kodus ja kuna kleit osutus suureks, otsustas selle paar päeva hiljem tagastada. Poes oldi nõus kleiti tagasi võtma, aga raha tagastamise asemel paluti valida uus toode. Lehelugeja soovib teada, kas see, et raha asemel uus toode paluti valida, on õige lahendus ja mida ütleb selle kohta tarbijakaitse­seadus.

Vastab Tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski: Tarbijal ei ole õigus nõuda, et tavakauplus kvaliteetse kauba tagasi ostaks. Tarbija võib loomulikult sellise ettepaneku kauplejale teha. Kui kauplus ei ole ettepanekuga nõus, tuleb sellega leppida. Kuigi seadus ei kohusta kauplejat kvaliteetset kaupa ümber vahetama, on sellise võimaluse pakkumine tervitatav hea tava, mis on laialt levinud eriti väljaspool Eestit. Sellise võimaluse kasutamise kohta tasub tarbijatel küsida enne ostu­otsuse tegemist, et mitte hiljem pettuda. Juba alates

2004. aastast ei kohusta seadus tavapoode kvaliteetset kaupa tagasi ostma või ümber vahetama. 14päevane ostust taganemise õigus kehtib vaid sellistele toodetele, mis on ostetud e-poest, tellitud kataloogist või ostetud müügi­esitluse käigus.