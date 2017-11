Tantsijad pöörasid 100 aasta liivakella hiidlase eestvedamisel

Facebook

Täpselt sada päeva enne Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva andsid 750 rahvatantsijat Tallinnas Vabaduse väljakul etenduse ning moodustasid 100 aasta liivakella kontuuri.Lavastuse käigus pöörasid rahvatantsijad liivakella tantsu abil kujundlikult ümber. Ettevõtmise koreograaf-lavastaja oli Käinast pärit Rauno Zubko.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kongi Facebook

Lavastuse käigus pöörasid rahvatantsijad liivakella tantsu abil kujundlikult ümber. Ettevõtmise koreograaf-lavastaja oli Käinast pärit Rauno Zubko. Täpselt sada päeva enne Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva andsid 750 rahvatantsijat Tallinnas Vabaduse väljakul etenduse ning moodustasid 100 aasta liivakella kontuuri.Lavastuse käigus pöörasid rahvatantsijad liivakella tantsu abil kujundlikult ümber. Ettevõtmise koreograaf-lavastaja oli Käinast pärit Rauno Zubko.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: ev100, liivakell, projekt, Rauno Zubko