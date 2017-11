Tanel Juhe “Praktik Cum Laude” finaalis

Eesti tööandjate keskliidu parima praktikandi konkursil “Praktik Cum Laude” osales ka hiidlane, ASis Empower töötav Tanel Juhe. Juhe, kes õppis Tallinna Polütehnikumis jaotusvõrgu elektriku neljanda taseme kursusel, oli üks kuuest kandidaadist õpipoisi kategoorias.

Kokku esitati konkursile 50 kandidaati ning lisaks õpipoisi kategooriale valiti parim praktikant ka kõrg- ja kutsehariduse kategoorias.

Eesti tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul esitasid tööandjad konkursile väga erinevate valdkondade noori, keda ühendab soov oma oskusi praktika ajal maksimaalselt arendada. “Praktika on oluline samm õpingutes ja sellesse pühendunult suhtumine väärib märkamist,” ütles Tamsar. “Praktika aitab noortel olla erialaselt konkurentsivõimelisem – see on investeering tulevikku,” lisas ta.

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul võidavad praktikast kõik osalised. “Õppijad saavad töökogemuse, õppeasutused on paremini kursis ettevõtetes toimuvaga, tööandjad saavad ülevaate koolides õpetatavast, võimaluse anda tagasisidet ja leida uusi töötajaid,” ütles Reps.

Autor: Hiiu Leht Eesti tööandjate keskliidu parima praktikandi konkursil “Praktik Cum Laude” osales ka hiidlane, ASis Empower töötav Tanel Juhe. Juhe, kes õppis Tallinna Polütehnikumis jaotusvõrgu elektriku neljanda taseme kursusel, oli üks kuuest kandidaadist õpipoisi kategoorias.

Kokku esitati konkursile 50 kandidaati ning lisaks õpipoisi kategooriale valiti parim praktikant ka kõrg- ja kutsehariduse kategoorias.

Eesti tööandjate keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul esitasid tööandjad konkursile väga erinevate valdkondade noori, keda ühendab soov oma oskusi praktika ajal maksimaalselt arendada. “Praktika on oluline samm õpingutes ja sellesse pühendunult suhtumine väärib märkamist,” ütles Tamsar. “Praktika aitab noortel olla erialaselt konkurentsivõimelisem – see on investeering tulevikku,” lisas ta.

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul võidavad praktikast kõik osalised. “Õppijad saavad töökogemuse, õppeasutused on paremini kursis ettevõtetes toimuvaga, tööandjad saavad ülevaate koolides õpetatavast, võimaluse anda tagasisidet ja leida uusi töötajaid,” ütles Reps.

Sildid: Praktik Cum Laude, praktikandi konkurss, Tanel Juhe