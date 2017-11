See valitsus püsib

Uus võimuleping on uudne lugemine. Ei mäleta, et üheski varasemas koalitsiooni­lepingus oleks nii pikalt ja põhjalikult käsitletud ette­võtluse teemat kui SDE ja Ühise Hiiumaa allkirjastatud leppes.

Valigem vaid mõned märksõnad: äri- ja tootmis­maade ning büroopindade kaardistamine, programm “Hiiumaa väljakutse”, Hiiumaa ettevõtjate investeeringute tagatisfond, turutõrgete leevendamise põhimõtted, õppe­stipendiumid… Kokkupuutepunkte ettevõtlusega leiab muudeski alapunktides.

On näha, et ettevõtlus, mida veel hiljuti vallajuhid üldse valla “asjaks” ei pidanud, on selles lepingus põhjalikult käsitletud ja omaks arvatud.

Hiiumaa vallavolikogu esimene istung andis aimu jõujoontest uues volikogus: koalitsioon on ühtne, opositsioon mitte. Ehk nagu tabavalt kommenteeris Kalli Sein sotsiaalmeedias – opositsioonileping jäi sõlmimata. Üks leping ehk seitsmeliikmeline Kodusaare fraktsioon on siiski olemas. Teist fraktsiooni ilmselt ei tulegi. Selleks on ülejäänud kolm volikogu liiget liiga erinevate põhimõtetega inimesed. Fraktsiooni moodustamiseks aga on just vaja vähemalt kolme volikogu liiget.

Hiiu Leht ennustab, et uus võimuliit on stabiilne ja valitseb pikalt. Just seepärast, et valimiste eelse vastasseisu tõttu pole muud kombinatsioonid üldse võimalikud. See muidugi ei välista selliseid etendusi nagu andis avaistungil üks opositsiooni liige.

Kuid pigem on selline etendus opositsiooni jõuetuse kui jõu näitamine.

