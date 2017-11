PPA pikendab sertifikaatide uuendamiseks lahtiolekuaega

Kuigi RIA kutsus üles inimesi turvariskiga ID-kaartide sertifikaate uuendama, tehnilistel põhjustel see üsna paljudel ei õnnestunud.

Hiiu Lehega kõnelenud kasutaja rääkis, et püüdis teisipäeval korduvalt, viimati öösel sertifikaate uuendada, kuid see ei õnnestunud ilmsest süsteemi ülekoormatuse tõttu. Ta oletas, et sertifikaate uuendama ruttasid paljud, mitte ainult need 45 000 kaardi sagedast kasutajat, kel riigi infosüsteemide amet seda esmalt teha soovitas.

Ettevõtjana tegutsev mees ütles, et IDkaarti kasutab ta makseteks sisuliselt iga päev. Ta lubas veel katsetada ja kui see ei õnnetu, siis viimase võimalusena minna seda tegema reedel PPAsse. Pärast seda võidakse IDkaart sulgeda, aga sellega ta riskida ei saa.

Kolmapäeval tuli teade, et politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindused pikendavad lahtiolekuaegu nädala sees ja mõnel pool töötavad ka nädalavahetusel. PPA Kärdla teenindus aadressil Sadama tn 26? on tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani avatud tund aega tavalisest kauem, kella 9–17ni.

Eile tuli teade et täna öösel peatatakse IDkaardi sertifikaadid ning seoses sellega avab PPA teenindused ka laupäeval, 4. novembril ja pühapäeval, 5. novembril. Teenindused on avatud Kärdlas mõlemal päeval kella 10–15ni.

Laupäeval ja pühapäeval saab teenindustes teha järgmisi toiminguid: uuendada ID-kaardi sertifikaate; aktiveerida mobiili-ID; saada kätte dokumente.

Eelkõige oodatakse sel nädalavahetusel teenindustesse kohapeale IDkaarti uuendama inimesi, kelle jaoks on kaardi uuendamine hädavajalik (tervishoiutöötajad, riigi õigusvaldkonna töötajad ning perekonnaseisutoiminguid tegevad ametnikud).

IDkaarti ei pea uuendama need, kes ei kasuta kaarti elektrooniliselt, st ei sisesta PIN1 ega PIN2; kes kasutavad IDkaarti ainult reisidokumendina, digiretsepti väljaostmiseks apteegis või kliendikaardina. Kiirustama ei pea ka need, kes kasutavad mobiil-IDd.

Sertifikaatide peatamine ei puuduta IDkaarte, mis on väljastatud enne 16. oktoobrit 2014 ja nende kaartide sertifikaate uuendada vaja ei ole!

PPA pressiesindaja Andra Jundas palus mõistvat suhtumist kõigilt, kellel ei ole IDkaardi sertifikaatide uuendamisega kiire. Peatatud sertifikaatidega IDkaarte saab uuendada kuni 31. märtsini 2018.

