Päeva rosin

“Miks on Eestimaal hea elada? Sest meil on nii palju andekaid ja tegusaid inimesi. Viimased nädalad on tõestanud, et meie hulgas on tuhandete kaupa politsei turva­taktika-, psühhiaatria-, tulirelvade käsitsemise- ja loomulikult ka ITvaldkonna tippeksperte. Nüüd oleks vaid vaja julgustada neid inimesi oma põhjamaisest tagasihoidlikkusest, mis neid siiani vaid anonüümsetes kommentaariumites ja sotsmeedias hoidnud on, üle saama ning julgelt erialast rakendust otsima! Kommentaaride ja sotsmeedia põhjal võib kindlalt väita, et enamike eestlaste jaoks on kvantarvuti loomine naljamäng, proge­takse otse binaaris ja relatiivsusteooria ümberlükkamine on jäänud ainult loomu­pärase viisakuse ning heatahtlikkuse taha kinni. Ilus on meil!”

Toomas Vaks, FB 3. november 2017